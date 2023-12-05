Конор Макгрегор допустил, что может выдвинуться на пост президента Ирландии

Экс-чемпион UFC заявил, что в случае его избрания у власти Ирландии был бы ее народ.

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Экс-чемпион бойцовского чемпионата UFC Конор Макгрегор допустил возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента Ирландии на следующих выборах, которые пройдут в 2025 году. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Боец заявил, что потенциальные конкуренты Макгрегора на выборах неразрывно связаны с политикой своих партий и не занимаются управлением людей. В то же время бывший чемпион заявил, что, будь он в качестве президента, у власти был бы «народ Ирландии».

«Я слушаю, я поддерживаю, я адаптируюсь. У меня нет принадлежности, предвзятости и фаворитизма. Я бы даже провел голосование по этому поводу. Чтобы убедиться, голосования будут проводиться каждую неделю. Я могу это профинансировать. Не я был бы у власти в качестве президента, а народ Ирландии. Это были бы я и вы», - написал Макгрегор.

Для баллотирования на пост президента Ирландии гражданин должен достичь возраста 35 лет и быть выдвинут на выборы по крайней мере от лица 20 членов парламента. Конору Макгрегору в этом году исполнилось 35 лет.

В Ирландии прошла серия протестов на фоне нападения мигранта, в результате которого пострадали трое детей и двое взрослых. Тогда Макгрегор обвинил правительство в бездействии и заявил, что в Ирландии «произойдут перемены».