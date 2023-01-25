Зеленский ужесточил наказание за бегство с поля боя и невыполнение приказа

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Президент Украины Владимир Зеленский ужесточил наказание за невыполнение боевых приказов, бегство с поля боя или из воинской части. Глава государства во вторник подписал закон №8271, который усиливает уголовную ответственность за данные преступления, сообщает сайт Верховной рады.

Как сообщает издание «Страна», за невыполнение приказа максимальное наказание составит восемь лет лишения свободы вместо семи ранее. Самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка на службу без уважительных причин караются лишением свободы на срок до 10 лет. Помимо этого, закон ужесточает наказание за безответственное отношение к военной службе, нарушение правил боевого дежурства, употребление алкоголя на территории воинских частей и другие нарушения.

По информации украинских СМИ, законопроект подготовила фракция «Слуги народа», в Верховной раде документ представлял начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала. Закон раскритиковали журналисты и общественники, некоторые отмечали, что он нанесет удар по боеспособности армии.