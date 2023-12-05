В стране и мире Вдова убитого тигром пенсионера рассказала подробности трагедии под Хабаровском Ирина Елагина Стали известны подробности смертельного нападения тигра на человека в поселке Обор в 100 км от Хабаровска. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Жители поселка Обор в уссурийской тайге в 100 км от Хабаровска рассказали «Звезде» подробности смертельного нападения тигра на пенсионера. Любовь, вдова убитого тигром мужчины, рассказала, что хищник появился накануне вечером и напал на собаку, которая охраняла их дом. «Начала собака лаять. Она и до этого лаяла... Пока вышел, собирался, его уволокла...» - рассказала женщина. Утром ее супруг решил пойти по следам зверя. «Утром собрался как завороженный и ушел собаку искать, где его съела... И охотник, и рыбак. Я ему говорила, не ходи. И он ушел вместе с этой собакой Мухтаром», - рассказала вдова. Женщина отметила, что тигр и раньше атаковал их поселок, но «никому дела нет». Как считает знакомый погибшего Ярослав, причиной трагедии стала досадная ошибка. «Он охотник очень опытный, я с ним работал продолжительное время. Почему-то допустил ошибку, пошел один, хотя бы взял собак, такого бы не было», - отметил местный житель Ярослав. Напомним, что утром 4 декабря тигр напал на 77-летнего жителя поселка Обор в Хабаровском крае. Эксперты считают, что тигры стали выходить из тайги и бросаться на людей из-за нехватки корма в лесу. Экспертное мнение и аналитика