Мотострелки отразили атаку превосходящих сил ВСУ благодаря Фортуне

Смелые и решительные действия подполковника Андрея Фортуны и его подчиненных позволили не допустить прорыва линии обороны российских войск.

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Министерство обороны России рассказало о новых подвигах российских бойцов в зоне проведения спецоперации.

Один из героев - заместитель командира мотострелкового полка по военно-политической работе подполковник Андрей Фортуна. В зоне военной операции он неоднократно выдвигался на позиции, помогая командирам батальонов и рот.

Фортуна выдвинулся на один из наблюдательных пунктов и принял командование подразделением. В течение нескольких часов длился бой. Мотострелки под руководством Андрея отразили атаку врага, несмотря на то что тот превосходил по силам. В результате украинские боевики с большими потерями отошли, а российские бойцы не допустили прорыва линии обороны.