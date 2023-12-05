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Мотострелки отразили атаку превосходящих сил ВСУ благодаря Фортуне

11:00 05.12.2023
Смелые и решительные действия подполковника Андрея Фортуны и его подчиненных позволили не допустить прорыва линии обороны российских войск.
Мотострелки отразили атаку превосходящих сил ВСУ благодаря Фортуне
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости
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Министерство обороны России рассказало о новых подвигах российских бойцов в зоне проведения спецоперации.

Один из героев - заместитель командира мотострелкового полка по военно-политической работе подполковник Андрей Фортуна. В зоне военной операции он неоднократно выдвигался на позиции, помогая командирам батальонов и рот.

Фортуна выдвинулся на один из наблюдательных пунктов и принял командование подразделением. В течение нескольких часов длился бой. Мотострелки под руководством Андрея отразили атаку врага, несмотря на то что тот превосходил по силам. В результате украинские боевики с большими потерями отошли, а российские бойцы не допустили прорыва линии обороны.

© Минобороны России

Другой герой спецоперации, о подвиге которого рассказало Минобороны, - майор Александр Колесников. Получив данные о готовящемся наступлении украинских сил, он вылетел на штурмовике Су-25. Российский летчик открыл прицельный огонь и уничтожил три украинских БТР и четыре КамАЗа с боеприпасами. Помимо техники, украинская сторона понесла серьезные потери в личном составе, а наступление ВСУ было сорвано.

Через несколько дней летчик снова совершил вылет и потопил катер ВСУ. Помимо катера, были уничтожены корректировщики огня. Противник остался без артиллерийской поддержки и вынужден был отступить.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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