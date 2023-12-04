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Два грузовика столкнулись на ЦКАД в подмосковном Пушкино

Никита Черненко
09:07 04.12.2023
В результате попутного столкновения грузовиков один из водителей скончался.
Два грузовика столкнулись на ЦКАД в подмосковном Пушкино
© Фото: ГУ МВД по Московской области
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На 50-м километре ЦКАД в подмосковном Пушкино произошла авария с участием двух грузовиков. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на заявление пресс-службы подмосковной полиции.

Согласно предварительной информации, один из грузовиков столкнулся с другим, ехавшим в попутном направлении. Жертвой столкновения стал водитель одного из большегрузов.

«После чего транспортные средства сложились и их развернуло. В результате ДТП мужчина виновник скончался», - цитирует «360».

В полиции сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время занимаются установкой деталей происшествия.

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