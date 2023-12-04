Сугробы после прошедшего снегопада в Москве побили семидесятилетний рекорд

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Москва понемногу начала приходить в себя после воскресного снегопада. Утро и ночь были относительно спокойными, количество осадков заметно снизилось, и коммунальщики уже в более спокойном режиме занимались расчисткой улиц. Департамент городского хозяйства столицы задействовал максимально возможное количество дворников - 135 тысяч специалистов и 18 тысяч единиц спецтехники.

Благо снегопад пришелся на воскресенье, когда большинство людей находились дома. Но тем не менее без происшествий не обошлось - на некоторых участках дорог был настоящий коллапс. Из-за ограниченной видимости случались массовые аварии - так, на Новорижском шоссе столкнулись сразу 17 автомобилей. Образовалась огромная пробка, скорость езды упала в среднем до 26 километров в час. На МКАД буксовали большегрузы, на некоторых участках пришлось привлекать тягачи. В многокилометровом заторе стояла трасса А-108, это Московское большое кольцо.

В непростых условиях оказались и пешеходы, им тоже приходилось преодолевать внушительные препятствия. Из-за рекордных снегопадов частично парализовало и воздушные гавани столицы. Были отменены или задержаны более 70 рейсов.

«Оливер» - так называется циклон, который завалил столицу снегом, - запомнится москвичам надолго. Высота сугробов достигла 28 сантиметров - это рекорд за последние 70 лет, а если брать начало декабря, то и вовсе за 145.

Зима о себе заявила и в других регионах страны. В Кузбассе из-за сильного гололеда машины буксовали на дорогах. Даже грузовики на некоторых подъемах разворачивало. Но все еще впереди. Сильные осадки и ураганный ветер обрушатся на сибирские регионы сегодня. А в столицу с завтрашнего дня придут аномальные морозы. Днем ожидается до -16, а ночью столбик опустится до -20.

Подробнее смотрите в материале Александра Федорчака для телеканала «Звезда».