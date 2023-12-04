В УЦ Северного флота инструкторы с опытом СВО начали готовить операторов БПЛА

Оператор БПЛА Алексей сравнил пилота военного коптера с геймером - «игровые» навыки важны, как и компьютерная и техническая грамотность.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Новый учебный центр Северного флота будет выпускать по 10 операторов БПЛА каждые три недели. Военнослужащих начали готовить лучшие инструкторы с боевым опытом в зоне СВО. Они учат вести разведку и наносить удары по целям. Причем эти навыки востребованы не только в условиях спецоперации - отражать атаку условной ДРГ на тыловой объект куда проще, когда враг четко виден на экране монитора. На полигоне под Мурманском побывала Елена Сивонен.

На кадрах - попытка ДРГ условного противника захватить объект Минобороны. Атаку тут же отражает группа антитеррора.

Эта работа идет в связке с авиацией. Дроны вскрывают, то есть обнаруживают диверсантов, а после - фиксируют провал неприятеля.

Это одна из первых тренировок будущих операторов БПЛА. Теперь на Северном флоте их официально готовят на базе центра.

«Это и есть вклад, в том числе и Мурманской области, через участия в подразделениях войск наших, Северного флота, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции», - отметил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Инструкторы здесь с опытом СВО. Учат бойцов с самых азов. Как взлетать и пилотировать. На открытой местности и в условиях плотной застройки. Вести разведку, корректировать огонь и самим наносить урон противнику, сбрасывая боеприпасы по цели.

Оператор БПЛА должен не просто очень хорошо летать даже в непростых погодных условиях, он должен уметь выполнять конкретные тактические задачи в реальной боевой обстановке без дрожи в руках. Работать быстро, четко и точно.

На кадрах - работа с антидроновым ружьем. Оно подавляет связь БПЛА с пультом управления, лишая тем самым оператора возможности управлять коптером.

Но сначала теория. Работа в классе. Его можно назвать виртуальным летным полигоном. Автострада, лесной массив...

«Пилот должен обладать, кроме как навыками воздухоплавания, он должен быть техником, компьютерщиком, геймером, если так можно сказать. Кроме того, он должен иметь обычную военную подготовку», - рассказал оператор БПЛА Алексей.

Прежде чем выйти на полигон реальный, за тренажерами бойцам надо провести как минимум 30 часов. Освоить фигуры высшего пилотажа. Северный флот сегодня ставит себе задачу выпускать из этого центра по 10 операторов каждые три недели.