В Самаре собрали аккумуляторы от электронных сигарет для подзарядки беспилотников в зоне СВО

Элементы питания проверяют на пригодность, заряжают и затем отправляют в зону проведения специальной военной операции.

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Студенты военно-патриотического объединения «Сокол» самарского университета имени Королева предложили использовать аккумуляторы от электронных сигарет для подзарядки беспилотников в зоне спецоперации. Они решили пустить запчасти из отработанных электронных сигарет на ратное дело.

«Такие же вещи с контроллером аккумулятора более интересные потому, что их можно заряжать без применения каких-либо дополнительных средств», - рассказал начальник военного учебного цента самарского университета имени Королева Иван Хабло.

Емкость аккумулятора у таких «электронок», как правило, небольшая. Но, если соединить несколько батарей, заряда хватит надолго. Военный учебный центр в Самаре имеет авиационную направленность. Курсанты предложили применять комплектующие в беспилотниках.

Использовать эти аккумуляторы для полноценного питания дронов не совсем хорошая идея. Литий-ионные батареи, хоть и могут похвастаться энергоемкостью, но они тяжелее литий-полимерных. А когда речь идет о подъемной силе — этот фактор ключевой. Зато для подпитки вспомогательного оборудования такие аккумуляторы очень даже сгодятся. Для этого на передовой, конечно, есть готовые пауэрбанки и генераторы, но, как известно, заряда много не бывает.

«Из аккумуляторов электронной сигареты можно сделать какой-нибудь пауэрбанк, который позволит портативно и быстро заряжать или питать те же очки для дрона ФПВ или пульт», — добавил инженер центра беспилотных систем Владимир Кириллов.

На передовой квадрокоптеры незаменимы. Операторы дронов ведут разведку и корректируют огонь. Оптика позволяет видеть объекты с воздуха как на ладони. Да и сами дроны зачастую выполняют ударную функцию.

Менее чем за месяц курсанты собрали около 200 отработавших испарителей. Масштаб акции давно вышел за пределы самарского университета. Сейчас в вузе уже собрали более трех тысяч электронных сигарет.

Совсем скоро на передовую отправятся десятки коробок, хотя началось все с одного ящика при входе в учебный корпус.

Ранее в МАИ организовали отправку адресного гуманитарного груза для бойцов в зоне СВО. Специально для выполняющих боевые задачи в зоне СВО бойцов были закуплены теплые вещи, воздухонагреватели, маскировочные сети и прочее.