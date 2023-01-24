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Всемирно известному дирижеру Юрию Башмету исполнилось 70 лет

Сергей Лебедев
22:24 24.01.2023
Владимир Путин наградил музыканта почетной грамотой за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: РИА Новости, Светлана Шевченко
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Сегодня всемирно известному дирижеру, Народному артисту СССР, обладателю премии «Грэмми» и виртуозному альтисту Юрию Башмету исполнилось 70 лет. Традиционно он отмечает свой день рождения на сцене. Юбилейный вечер прошел в Московской государственной академической филармонии, солистом которой музыкант стал в 1978 году.

За свою карьеру Юрий Башмет достиг невероятных высот. Благодаря ему альт стал ведущим инструментом в оркестре. Музыкант первым выступил с сольными альтовыми концертами на самых престижных сценах мира: Карнеги-холле, Берлинской филармонии и миланском театре «Ла Скала». Кроме того, крупнейшие композиторы прошлого века посвящали Юрию Башмету свои произведения. Сегодня музыкант руководит сразу двумя оркестрами - симфоническим «Новая Россия» и камерным «Солисты Москвы».

Российский президент Владимир Путин наградил артиста почетной грамотой за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Глава государства отметил многолетнюю плодотворную деятельность музыканта.

Отметим, Юрий Башмет активно поддерживает российских военнослужащих. Так, например, в октябре он выступил перед бойцами в Подмосковье в парке «Патриот».

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