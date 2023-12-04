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Путин выразил надежду на улучшение отношений РФ и Британии

Алина Луговая
19:40 04.12.2023
Российский лидер отметил, что ранее странам удавалось взаимодействовать исходя из понимания своей ответственности за поддержание глобального мира.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин в своем выступлении на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами выразил надежду на улучшение взаимоотношений России и Великобритании.

«Нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно. Будем надеяться, что ситуация все-таки в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему», - сказал Путин.

Он напомнил о 80-летии знаменитой Тегеранской конференции трех союзных держав, которая заложила основы современной системы международных отношений. По словам Путина, до недавнего времени странам удавалось взаимодействовать исходя из понимания своей особой ответственности за поддержание глобального мира и безопасности, как постоянных членов Совбеза ООН.

Во время церемонии российский президент сказал несколько слов о взаимоотношениях с каждой из стран, послы которых присутствовали. В том числе он отметил выгодное сотрудничество России и ФРГ на протяжении полувека, которое, однако, было подорвано ситуацией с «Северными потоками». В завершение Владимир Путин поздравил всех с наступающим Новым годом.

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