В Воронежской области в ДТП с фурой и колонной Росгвардии погиб человек

В ДТП под Воронежем основной удар пришелся на пассажира фуры.

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При столкновении фуры с колонной Росгвардии в Воронежской области погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что основной удар пришелся на пассажира фуры - он погиб. Еще четыре человека получили ранения. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее массовое ДТП произошло под Екатеринбургом на обледенелой трассе. Из-за ледяного дождя в регионе многие дороги превратились в каток.