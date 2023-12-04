В Воронежской области в ДТП с фурой и колонной Росгвардии погиб человек
В ДТП под Воронежем основной удар пришелся на пассажира фуры.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
При столкновении фуры с колонной Росгвардии в Воронежской области погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что основной удар пришелся на пассажира фуры - он погиб. Еще четыре человека получили ранения. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее массовое ДТП произошло под Екатеринбургом на обледенелой трассе. Из-за ледяного дождя в регионе многие дороги превратились в каток.