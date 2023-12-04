В ВС РФ прошел первый чемпионат по тэг-регби среди кадетов

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На церемонии награждения победителей присутствовали замминистра спорта РФ Игорь Сидоркевич, начальник ЦСКА Артем Громов и руководство клуба ЦСКА Регби.

По итогам первенства лучший результат показала среди юношей показала команда Санкт-Петербургского КВК. На второй строчке расположились спортсмены из Санкт-Петербургского СВУ, следом за ними - спортсмены Ставропольского ПКУ. По итогам матчей среди девушек победителем стала команда Санкт-Петербургского пансиона воспитанниц Минобороны.

Тэг-регби — это бесконтактное регби. Основные отличия заключаются в упрощенных правилах, а также в наличии тэгов — двух лент на липучках, которые крепятся к поясу игрока. Эта игра используется в качестве тренировочной и разминочной как в регби-юнион, так и в регби-лиг. Вместо полноконтактного захвата обороняющаяся команда должна остановить атакующую посредством срывания ленты с игрока.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.