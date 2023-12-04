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В ВС РФ прошел первый чемпионат по тэг-регби среди кадетов

15:56 04.12.2023
Участие в первенстве приняли команды из разных городов России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Москве в Легкоатлетическом футбольном комплексе ЦСКА состоялось первенство Вооруженных сил РФ по тэг-регби среди довузовских общеобразовательных организаций Минобороны России.

В турнире участвовали команды из разных регионов страны. На групповых этапах встретились 130 спортсменов, а команды были разделены на две группы. Участвовали воспитанники Севастопольского, Владивостокского, Ставропольского президентских кадетских училищ, Кронштадтского МКВК, Тверского, Пермского, Екатеринбургского и Санкт-Петербургского суворовских военных училищ, Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса, Петербургского пансиона воспитанниц Минобороны, а также юнармейцы.

© Минобороны России

На церемонии награждения победителей присутствовали замминистра спорта РФ Игорь Сидоркевич, начальник ЦСКА Артем Громов и руководство клуба ЦСКА Регби.

По итогам первенства лучший результат показала среди юношей показала команда Санкт-Петербургского КВК. На второй строчке расположились спортсмены из Санкт-Петербургского СВУ, следом за ними - спортсмены Ставропольского ПКУ. По итогам матчей среди девушек победителем стала команда Санкт-Петербургского пансиона воспитанниц Минобороны.

Тэг-регби — это бесконтактное регби. Основные отличия заключаются в упрощенных правилах, а также в наличии тэгов — двух лент на липучках, которые крепятся к поясу игрока. Эта игра используется в качестве тренировочной и разминочной как в регби-юнион, так и в регби-лиг. Вместо полноконтактного захвата обороняющаяся команда должна остановить атакующую посредством срывания ленты с игрока.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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