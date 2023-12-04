В ВС РФ прошел первый чемпионат по тэг-регби среди кадетов
Участие в первенстве приняли команды из разных городов России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Москве в Легкоатлетическом футбольном комплексе ЦСКА состоялось первенство Вооруженных сил РФ по тэг-регби среди довузовских общеобразовательных организаций Минобороны России.
В турнире участвовали команды из разных регионов страны. На групповых этапах встретились 130 спортсменов, а команды были разделены на две группы. Участвовали воспитанники Севастопольского, Владивостокского, Ставропольского президентских кадетских училищ, Кронштадтского МКВК, Тверского, Пермского, Екатеринбургского и Санкт-Петербургского суворовских военных училищ, Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса, Петербургского пансиона воспитанниц Минобороны, а также юнармейцы.
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