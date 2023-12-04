В Гидрометцентре предупредили о сибирских морозах после сильной метели в Москве

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На смену циклону «Оливер», засыпавшему Москву снегом, в столицу придет резкое похолодание. Об этом рассказал «Звезде» начальник отдела Ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«У нас сейчас давление начинает расти. Уже сегодня в ночь мы получим температуру, соответственно, -13...-15 градусов, в два раза холоднее. По Москве самый холодный день - это будет ночь с четверга на пятницу, -15...-20 градусов, а в области до -23 может быть мороз», - пояснил начальник отдела Ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Ученый пояснил, что это аномальные для декабрьской Москвы морозы - примерно на 10 градусов ниже нормы. Такой холодной погоды в начале декабря давно не было.

О «проделках» циклона «Оливер» и последствиях сильнейшего за последние 70 лет снегопада в российской столице смотрите в сюжете Натальи Жадько.