В Крыму семья из семи человек отравилась угарным газом, четверо погибли

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Двое детей и двое взрослых погибли, еще трое госпитализированы в результате отравления угарным газом в частном доме в селе Укромное на окраине Симферополя утром 4 декабря.

По информации МЧС, трагедия произошла в многодетной семье. Погибли двое младших детей - 8-летний мальчик и 12-летняя девочка и их родители. Удалось спасти старших детей в возрасте 16-20 лет - они живы, но нуждаются в медпомощи.

В службе спасения пояснили, что «погибших обнаружил работодатель главы семьи»: начальник забеспокоился, почему подчиненный не вышел на службу и не отвечает на звонки, и приехал домой, узнать, что случилось.

В региональном СКР по факту гибели четырех человек возбудили уголовное дело.