Эксперт Елисеева назвала новой нормой акции протеста на границе Украины и Польши

По мнению эксперта, такие акции на границе Украины и Польши - это новая норма для их внешней политики.

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Политолог, политтехнолог, политический обозреватель и публицист Наталия Елисеева в интервью «Звезде» прокомментировала акции протеста водителей на польско-украинской границе и объяснила, что это значит с точки зрения внешней политики.

Политолог отметила, что сегодня Украина видит в других странах не друзей, а тех, кто может ей что-либо дать, чем-то помочь или же навредить. С этой точки зрения Польша имеет свои взгляды на украинское будущее в составе Евросоюза, киевскому режиму это не нравится, из-за чего между странами часто возникают конфликты.

«У Польши свои взгляды на вступление Украины в Евросоюз, на допуск Украины к европейским рынкам. И Украине это, безусловно, не совсем нравится. На этом фоне начинается "детский сад" - какие-то попытки навредить и ограничить», - сказала Елисеева.

Эксперт подчеркнула новую тенденцию ведения внешней политики украинскими властями. По ее наблюдениям, Украина уже привыкла делать громкие заявления и не раз впутывалась в публичные скандалы.

«Если мы сейчас посмотрим на всю внешнюю публичную политику, то она строится на каких-то попытках отомстить, навредить, повсеместно напакостить», - заявила публицист.

Елисеева подытожила, что протесты на польско-украинской границе - это новая норма для внешней политики. Поэтому взаимоотношения двух соседствующих стран продолжат развиваться с учетом внешнеполитической тенденции.

«Этим занимается не только Украина, но и другие страны, в том числе по отношению к России. Это новый стандарт ведения внешней политики, в особенности по отношению к соседним государствам», - сказала Наталия Елисеева.

Польские дальнобойщики блокируют КПП на границе с Украиной начиная с 6 ноября на фоне либерализации правил ЕС для украинских водителей. По данным Министерства экономики Украины, экспорт Украины через Польшу снизился на 40% на фоне блокировки границы.