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Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае

Никита Черненко
11:23 04.12.2023
Члены экипажа воздушного судна не пострадали, на месте работают экстренные службы.
© Видео: Георгиевские Известия, ВКонтакте © Фото: Георгиевск INFO, ВКонтакте
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На территории Георгиевского округа в Ставропольском крае возле дороги «Пятигорск - Георгиевск» совершил жесткую посадку коммерческий вертолет Ми-2, совершавший облет нефтепровода. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Согласно оперативной информации, одной из причин инцидента мог стать отказ одного из двигателей вертолета. На борту находились два человека, о пострадавших не сообщалось.

«Сегодня около 10 часов утра вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на территории Георгиевского округа. Инцидент произошел в поле у станицы Незлобной, недалеко от автодороги "Пятигорск - Георгиевск". На месте находятся экстренные службы», - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Сотрудники МЧС занялись установкой обстоятельств произошедшего. 

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