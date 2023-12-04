Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае
На территории Георгиевского округа в Ставропольском крае возле дороги «Пятигорск - Георгиевск» совершил жесткую посадку коммерческий вертолет Ми-2, совершавший облет нефтепровода. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Согласно оперативной информации, одной из причин инцидента мог стать отказ одного из двигателей вертолета. На борту находились два человека, о пострадавших не сообщалось.
«Сегодня около 10 часов утра вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на территории Георгиевского округа. Инцидент произошел в поле у станицы Незлобной, недалеко от автодороги "Пятигорск - Георгиевск". На месте находятся экстренные службы», - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Сотрудники МЧС занялись установкой обстоятельств произошедшего.