В стране и мире Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае Никита Черненко Члены экипажа воздушного судна не пострадали, на месте работают экстренные службы. © Видео: Георгиевские Известия, ВКонтакте © Фото: Георгиевск INFO, ВКонтакте Читайте нас на: На территории Георгиевского округа в Ставропольском крае возле дороги «Пятигорск - Георгиевск» совершил жесткую посадку коммерческий вертолет Ми-2, совершавший облет нефтепровода. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Согласно оперативной информации, одной из причин инцидента мог стать отказ одного из двигателей вертолета. На борту находились два человека, о пострадавших не сообщалось. «Сегодня около 10 часов утра вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на территории Георгиевского округа. Инцидент произошел в поле у станицы Незлобной, недалеко от автодороги "Пятигорск - Георгиевск". На месте находятся экстренные службы», - сообщил губернатор в своем Telegram-канале. Сотрудники МЧС занялись установкой обстоятельств произошедшего. Экспертное мнение и аналитика