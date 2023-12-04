Военнослужащий ВП рассказал, как вытащил раненых из-под минометного обстрела
Старший поста военной полиции Западного военного округа Павел рассказал, как спас жизнь раненым, которые попали под обстрел, когда их перевозили в госпиталь. Рядом с автомобилем, который осуществлял перевозку, разорвалась мина, в результате водитель был контужен и не мог дальше передвигаться.
«В транспортном средстве находилось около четырех больных, которых перевозили в госпиталь. Эвакуировали их на себе, вытащили из-под минометного обстрела. И через буквально полторы минуты в данное транспортное средство прилетела мина», - пояснил Павел.
На военнослужащих военной полиции возложены особые задачи в зоне проведения военной операции по защите Донбасса. Они следят за безопасностью на дорогах в городах и селах, осуществляют пропускной режим на пунктах контроля.
Военнослужащие обеспечивают безопасность движения воинских колонн и мирных жителей, регулируют движение, досматривают проезжающие автомобили и перевозимые в фурах грузы, чтобы исключить любую возможность проведения диверсий. Работа ведется в круглосуточном режиме в любую погоду.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.