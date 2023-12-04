Военнослужащий ВП рассказал, как вытащил раненых из-под минометного обстрела

Военнослужащие военной полиции и ВАИ группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность движения автотранспорта и правопорядок в ходе проведения специальной военной операции.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Старший поста военной полиции Западного военного округа Павел рассказал, как спас жизнь раненым, которые попали под обстрел, когда их перевозили в госпиталь. Рядом с автомобилем, который осуществлял перевозку, разорвалась мина, в результате водитель был контужен и не мог дальше передвигаться.

«В транспортном средстве находилось около четырех больных, которых перевозили в госпиталь. Эвакуировали их на себе, вытащили из-под минометного обстрела. И через буквально полторы минуты в данное транспортное средство прилетела мина», - пояснил Павел.

На военнослужащих военной полиции возложены особые задачи в зоне проведения военной операции по защите Донбасса. Они следят за безопасностью на дорогах в городах и селах, осуществляют пропускной режим на пунктах контроля.

Военнослужащие обеспечивают безопасность движения воинских колонн и мирных жителей, регулируют движение, досматривают проезжающие автомобили и перевозимые в фурах грузы, чтобы исключить любую возможность проведения диверсий. Работа ведется в круглосуточном режиме в любую погоду.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.