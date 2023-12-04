Юрист Девяткин рассказал о схеме хищения паспортных данных через салоны связи

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Мошенники активно используют операторов салонов сотовой связи для покупки паспортных данных. О преступной схеме «Звезде» рассказал заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ, кандидат юридических наук Генрих Девяткин.

«Продажа персональных данных клиентов компаний - достаточно распространенное явление», - считает эксперт.

Он пояснил, что проблема касается крупных сотовых операторов, которые в стационарных салонах связи продают сим-карты. Как известно, для оформления телефонного номера требуется скан паспорта. Клиенты представляют свои персональные данные, хотя гарантии, что ими не воспользуются мошенники, нет. Особенно если это салон где-то на окраине Москвы.

«Есть некий салон сотовой связи на окраине Москвы. Внутри два человека-оператора оказывают офлайн-услуги. Работают в связке», - пояснил эксперт.

По его данным, покупка номеров происходит оптом. За «пакет» в 10 тысяч номеров и сканов паспортов мошенники платят операторам 70-100 тысяч рублей.

Есть еще вариант - уговорить продать персональные данные увольняющегося оператора. По словам эксперта, это «трешовый вариант», как месть за увольнение и возможность получить дополнительные деньги при потере работы.

«Уболтать оператора - дело времени», - подчеркнул аналитик.

Он отметил также, что на теневом рынке всегда высок спрос на паспортные данные. Они используются для оформления заявок на микрозаймы, для верификации аккаунтов и других преступных целей.