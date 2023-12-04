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ВСУ за сутки 59 раз атаковали Донецкую республику

Дарина Криц
00:40 04.12.2023
В Донецке и Горловке ранения получили девять мирных жителей, среди них два подростка.
ВСУ за сутки 59 раз атаковали Донецкую республику
© Фото: РИА Новости
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За истекшие сутки - с 00:00 3 декабря по 00:00 4 декабря украинские боевики атаковали территорию ДНР 59 раз. В результате атак в Донецке и Горловке пострадали девять мирных жителей, среди них два подростка. Об этом сообщило представительство республики в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

Приводятся данные и о повреждении различных строений.

«Повреждены 11 жилых домостроений в Ленинском районе Донецка, Центрально-Городском, Никитовском районах Горловки. Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры», - уточнили в представительстве.

Относительно обстрелов сообщается, что на донецком направлении украинские националисты произвели 26 обстрелов На горловском направлении - 27 обстрелов, на ясиноватском - шесть обстрелов.

При ударах ВСУ применяли артиллерию «натовского» калибра 155 миллиметров, включая кассетную боевую часть, реактивную артиллерию и артиллерию калибра 152 миллиметров, а также ударные беспилотники.

При обстрелах они выпустили 184 различных боеприпаса. Под огнём украинских боевиков оказались районы пяти населённых пунктов: Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.

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