На Купянском направлении развернули полевые мастерские для боевой техники

Перед возвращением в строй после ремонта вся боевая техника проходит испытания на полигоне.

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Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона Западного военного округа на Купянском направлении непрерывно восстанавливают, ремонтируют и модернизируют военную технику и вооружение в ходе проведения специальной военной операции.

Здесь выполняется срочный и плановый ремонт техники, поступающей с линии боевого соприкосновения. Для этого на одном из участков в тылу СВО развернули пункт ремонта.

«Наша работа заключается в том, чтобы в кратчайшее время поставить технику в строй. Я работал в сфере дорожного обслуживания, на монтаже. Все тоже самое, как будто долгая вахта. Первое время было сложно, с данной техникой я никогда не встречался, но коллеги помогли», - признался старший мастер по ремонту агрегатов с позывным «Саратов».

Некоторые боевые машины приходится в буквальном смысле «реанимировать». В максимально кратчайшие сроки в строй возвращают системы залпового огня и артиллерийские орудия. Работа идет в несколько смен, после завершения ремонта механики сами проверяют каждую машину, прежде чем вернуть ее на передовую. Для этого неподалеку от мастерской есть специальный полигон.