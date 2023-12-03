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Три человека погибли, семеро пострадали при взрыве в университете на Филиппинах

Ян Брацкий
09:00 03.12.2023
Президент Филиппин Фердинанд Маркас-младший заявил, что за взрывом в университете стоят террористы.
Три человека погибли, семеро пострадали при взрыве в университете на Филиппинах
© Фото: IMAGO, Michael Gstettenbauer, Global Look Press
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Не менее трех человек стали жертвами взрыва в спортзале университета на юге Филиппин. Еще семеро пострадали, пишет издание Manila Bulletin.

«Третьего декабря во время мессы в городе Марави произошел взрыв, в результате которого три человека погибли и семь получили ранения», - пишет издание.

Трагедия произошла во время утренней мессы. Полиция выясняет, была ли использована граната или это было самодельное взрывное устройство.

Президент Филиппин Фердинанд Маркас-младший решительно осудил случившееся, назвав это атакой иностранных террористов. Президент призвал граждан сохранять спокойствие и поручил спецслужбам страны обеспечить их защиту.

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