Армия ВС РФ уничтожили более сотни военных ВСУ на Южно-Донецком направлении Елизавета Кондрикова Были осуществлены удары по опорным пунктам врага в районах Новомихайловки, Новодонецкого и Никольского. © Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Читайте нас на: Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили до 110 украинских военных на Южно-Донецком направлении, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. «Общие потери противника составили до 110 военнослужащих, три автомобиля», - заключил Чехов. Уточняется, что авиация и артиллерия нанесли удары по пунктам временной дислокации врага в Константиновке, Угледаре и в районе Макаровки. Также при помощи огнеметной системы были атакованы опорные пункты ВСУ в районах Новомихайловки, Новодонецкого и Никольского. Была также сорвана попытка ротации подразделений 128-ой бригады территориальной обороны ВСУ. Экспертное мнение и аналитика