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Nikkei: США разместят ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР

Елизавета Кондрикова
07:20 03.12.2023
Речь идет о ракетах Standard-6 и крылатых ракетах Tomahawk.
Nikkei: США разместят ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency Global Look Press
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Соединенные Штаты собираются разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году с целью сдерживания Китая. Об этом сообщило издание Nikkei со ссылкой на Роба Филлипса, представителя Тихоокеанской армии США.

«Рассматриваемые варианты включают наземные версии ракеты Standard-6 (SM-6) и крылатой ракеты Tomahawk. Предполагается, что дальность полета ракет составляет от 500 до 2700 километров», - говорится в публикации.

Уточняется, что это будет первый случай развертывания Вашингтоном подобного вооружения с 2019 года, когда окончательно закончилось действие Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД). Ранее было запрещено изготавливать и владеть ракетами наземного базирования с дальностью от 500 км до 5500 км.

При это в это время КНР продолжала наращивать свой потенциал, увеличивая количество подобного типа вооружения. По оценкам, в распоряжении у Китая находятся 1500 ракет дальностью от 1000 до 5500 км.  

Информация, где и сколько ракет будет развернуто, не уточняется.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о тщательно отслеживании американских планов развернуть ракеты в 2024 году в этом регионе. Россия не одобряет и считает неправильным подобные шаги и попытки сдерживать кого бы то ни было в целом.

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