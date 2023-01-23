Аномальное тепло придет в ряд регионов в ближайшие дни

© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Климатические аномалии прогнозируются сразу в нескольких регионах страны. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Северную половину Урала ожидает заметное потепление. Уже в конце недели в Екатеринбурге, например, температура будет выше нормы на 8-10 градусов. Это касается также Омской, Томской, Новосибирской областей. В северной половине Приволжского федерального округа тоже температура будет на 10-12 градусов выше нормы - Нижегородская, Кировская области, Пермский край. Впечатляющие аномалии», - сказал он в беседе с ТАСС.

Что касается Центрального федерального округа, то в начале следующей недели в Москве будет солнечно и морозно. Днем ожидается минус 3-7, что на пару градусов теплее средних многолетних значений. После 25 января воздух постепенно остынет.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала о том, какие риски для организма могут возникнуть из-за резких перепадов погоды. По ее словам, особое внимание на свое здоровье следует обратить людям, страдающим от заболеваний сердца и сосудов. Чтобы избежать осложнений, специалист рекомендует наладить режим труда и отдыха, правильно питаться, избегать чрезмерных физических нагрузок и закаливать организм.