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Аномальное тепло придет в ряд регионов в ближайшие дни

Ян Брацкий
04:20 23.01.2023
Потепление в некоторых регионах связано с движением воздушных масс из Атлантики, объяснил метеоролог Роман Вильфанд.
Аномальное тепло придет в ряд регионов в ближайшие дни
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Климатические аномалии прогнозируются сразу в нескольких регионах страны. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Северную половину Урала ожидает заметное потепление. Уже в конце недели в Екатеринбурге, например, температура будет выше нормы на 8-10 градусов. Это касается также Омской, Томской, Новосибирской областей. В северной половине Приволжского федерального округа тоже температура будет на 10-12 градусов выше нормы - Нижегородская, Кировская области, Пермский край. Впечатляющие аномалии», - сказал он в беседе с ТАСС.

Что касается Центрального федерального округа, то в начале следующей недели в Москве будет солнечно и морозно. Днем ожидается минус 3-7, что на пару градусов теплее средних многолетних значений. После 25 января воздух постепенно остынет.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала о том, какие риски для организма могут возникнуть из-за резких перепадов погоды. По ее словам, особое внимание на свое здоровье следует обратить людям, страдающим от заболеваний сердца и сосудов. Чтобы избежать осложнений, специалист рекомендует наладить режим труда и отдыха, правильно питаться, избегать чрезмерных физических нагрузок и закаливать организм.

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