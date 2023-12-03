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Девять человек погибли и 25 ранены после обстрела автобуса в Пакистане

Ирина Егорова
04:41 03.12.2023
После «террористического» нападения пассажирский транспорт столкнулся с грузовой машиной, проезжающей мимо.
Девять человек погибли и 25 ранены после обстрела автобуса в Пакистане
© Фото: Абид Мажар, РИА Новости
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Девять человек погибли и 25 получили ранения после нападения террористов на автобус в Пакистане. Большинство погибших - это граждане Пакистана.

«По данным официальных лиц, девять человек погибли и 25 получили ранения в результате террористического нападения на пассажирский автобус в Чиласе в субботу», - передает 360.

После обстрела пассажирский транспорт столкнулся с грузовой машиной, проезжающей мимо. Грузовик загорелся, а его водитель погиб скончался от полученных травм. На данный момент опознаны пять тел погибших.

На месте трагедии работают сотрудники полиции, которые перевезли погибших и раненых. Правоохранители оцепили территорию для охраны места происшествия и сбора доказательств случившегося.

В правительстве заявили о создании специальной группы для тщательного разбирательства и добавили, что причастные к нападению террористы понесут строгое наказание и будут представлены перед судом, передает Dawn.

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