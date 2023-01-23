Шойгу утвердил порядок начисления социальных выплат военнослужащим

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Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил приказ, определяющий порядок ежемесячных социальных выплат военнослужащим. В документе, который был опубликован в понедельник, отмечается, что соцвыплаты должны выдаваться дополнительно к денежному содержанию.

«Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в тексте приказа.

В документе говорится, что социальная выплата устанавливается приказами командиров воинских частей, руководителей организаций ВС РФ, в которых военные проходят службу.

Напомним, в конце прошлого года глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военным, которые проходят службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Согласно постановлению, военнослужащий должен подать рапорт командиру воинской части, начальнику (руководителю) организации Вооруженных сил РФ.

Также, в рапорте указывается наименование выплаты, ее размер, основание для нее и срок контракта. В течение 10 дней после поступления рапорта командир организовывает подготовку и издание приказа о денежной выплате.