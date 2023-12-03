Пушилин сообщил о девяти раненых в ДНР при обстрелах со стороны ВСУ

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Как минимум девять мирных жителей ДНР получили ранения при обстреле со стороны украинских боевиков в воскресенье, сообщил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, в результате сброса боеприпасов с беспилотника в Кировском районе Донецка пострадали две женщины 1963 и 1956 года рождения, а также 17-летний парень.

Кроме того, в Ленинском районе Донецка была ранена 14-летняя девочка.

Из-за обстрела в Зайцево произошел пожар. Когда пожарные боролись с огнем, это место обстреляли еще раз. По словам Пушилина, сотрудники МЧС успели спуститься в укрытие. А потом потушили пожар.

В воскресенье украинские националисты совершили 41 обстрел. По территории ДНР прилетело 124 боеприпаса.