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ЮАР, КНР, Эфиопия, Индия, ОАЭ, КСА поддержали планы председательства РФ

Владимир Рубанов
20:11 03.12.2023
Российская делегация устроила развернутую презентацию планов работы объединения на следующий год.
ЮАР, КНР, Эфиопия, Индия, ОАЭ, КСА поддержали планы председательства РФ
© Фото: МИД России
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Представители ЮАР, Китая, Эфиопии, Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии на встречах с заместителем министра иностранных дел России, шерпы страны в БРИКС Сергеем Рябковым высказались за планы председательства России в объединении. Об этом сообщили в МИД РФ.

Рябков провел двусторонние встречи с коллегами из ЮАР, КНР, Эфиопии, Индии, ОАЭ и Саудовской Аравии. Российская делегация устроила развернутую презентацию планов работы объединения на следующий год.

На мероприятии присутствовали представители стран, которые были приглашены присоединиться к БРИКС с 1 января 2024 года. Россия намерена уделить пристальное внимание органичному встраиванию новых участников БРИКС в архитектуру многостороннего сотрудничества, говорится в сообщении министерства.

Москва также собирается «доработать модальности новой категории государств - партнеров объединения», отметили в министерстве иностранных дел.

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