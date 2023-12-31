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Пьяный парень на каршеринге устроил смертельное ДТП в Москве

Нетрезвый за рулем Nissan врезался в остановившуюся перед светофором легковушку.
Сергей Лебедев 2023-12-31 14:13:01
© Фото: Прокуратура Москвы

В ночь на воскресенье на Рязанском проспекте в Москве столкнулись два легковых автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Об этом сообщает телеканал «360».

По предварительным данным, пьяный 21-летний парень без водительских прав управлял каршеринговой легковушкой Nissan под чужим аккаунтом. Он врезался в стоящую перед светофором Audi.

В аварии погиб 39-летний пассажир Audi. Женщина, управлявшая машиной и двое несовершеннолетних детей получили травмы. Их госпитализировали в больницу.

Сейчас решается вопрос об аресте виновника ДТП.

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