В ДТП под Вологдой погибли два хоккеиста юношеской команды «Чайка»

В Вологодской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли хоккеисты юношеской команды «Чайка» из поселка Шексна Максим Лебедев и Артем Потапов. Об этом сообщили в Федерации хоккея России (ФХР).

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

Погибшими оказались игроки 2010 и 2011 года рождения. Предположительно, авария произошла из-за заноса после неудачного перестроения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию хоккея Вологодской области. Уточняется, что дорога была четырехполосной, водитель не должен был выезжать на встречную полосу по своей инициативе.