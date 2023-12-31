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В ДТП под Вологдой погибли два хоккеиста юношеской команды «Чайка»

По данным Федерации хоккея Вологодской области, погибшими оказались игроки 2010 и 2011 года рождения.
Максим Крюков 2023-12-31 09:29:01
© Фото: Федерация хоккея России

В Вологодской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли хоккеисты юношеской команды «Чайка» из поселка Шексна Максим Лебедев и Артем Потапов. Об этом сообщили в Федерации хоккея России (ФХР).

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

Погибшими оказались игроки 2010 и 2011 года рождения. Предположительно, авария произошла из-за заноса после неудачного перестроения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию хоккея Вологодской области. Уточняется, что дорога была четырехполосной, водитель не должен был выезжать на встречную полосу по своей инициативе.

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