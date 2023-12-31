Бойцам группировки войск «Восток» в зоне СВО привезли новогодние подарки

На Южно-Донецком направлении специальной операции военнослужащим группировки войск «Восток» привезли новогодние наборы от Министерства обороны России. Подарки, отмечают бойцы, приносят радостные эмоции, поднимают настроение и моральных дух.

Наборы отправляют в тыловые районы и на передовые позиции. Об этом рассказали в пресс-службе МО РФ.

«Здесь лежит кофе, сладости, сахар, чай, шоколад, сгущенка и все, что сейчас необходимо для поднятия настроения», - рассказал военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным «Хаски».

Отмечается, что для доставки подарков используются различные виды транспорта.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.