В Индонезии произошло извержение вулкана на острове Суматра

Пепел выбросило на высоту более 15 тысяч метров.

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Сегодня днем на острове Суматра на западе Индонезии началось извержение вулкана Марапи. По данным специалистов, пепел выбросило на высоту более 15 тысяч метров. Он уже накрыл несколько деревень.

В связи с возникшей ситуацией власти страны объявили третий из четырех уровней опасность. Зона вокруг вулкана закрыта.

Жителям пострадавших районов раздуют маски. Также им советуют носить очки.

О пострадавших пока ничего не известно.