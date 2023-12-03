В Индонезии произошло извержение вулкана на острове Суматра
Пепел выбросило на высоту более 15 тысяч метров.
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Сегодня днем на острове Суматра на западе Индонезии началось извержение вулкана Марапи. По данным специалистов, пепел выбросило на высоту более 15 тысяч метров. Он уже накрыл несколько деревень.
В связи с возникшей ситуацией власти страны объявили третий из четырех уровней опасность. Зона вокруг вулкана закрыта.
Жителям пострадавших районов раздуют маски. Также им советуют носить очки.
О пострадавших пока ничего не известно.