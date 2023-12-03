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«Кто здесь очкошница?»: в Махачкале две девушки избили 13-летнюю школьницу

Анна Назайкина
16:56 03.12.2023
Подразделение по делам несовершеннолетних уже поставило девочек на учет.
«Кто здесь очкошница?»: в Махачкале две девушки избили 13-летнюю школьницу
© Фото: tutdagesttan, Telegram
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В Махачкала между девочками-подростками произошла драка, в результате пострадала 13-летняя школьница, передает RT со ссылкой на местную полицию.

Страшные кадры подростковых разборок были опубликованы в социальных сетях. Видео, на котором две девушки набрасываются на другую и начинают яростно ее бить, вызвало общественный резонанс. Полиция начала проверку.

Правоохранителям удалось найти участниц драки. Двух девушек 16 и 17 лет вместе с родителями доставили в отделение. Причем, по некоторым данным, избиение на видео - уже не первый случай. В Сети распространяются и другие кадры конфликтов.

«Девочки уже поставлены на учет сотрудниками ПДН», - говорится в сообщении ГУ МВД по Дагестану.

Одна из девушек заявила, что школьница оскорбила ее, а также ее мать, что и послужило причиной конфликта.

В течение всего видео девочка, которую избивают, просит прощения за некие слова и просит остановиться.

«У нас был конфликт с этой девочкой не раз. Мы конфликтовали и с ее подругами, и с ней. Она начала задевать мою маму. Она сказала, что ей труда не составить сломать и меня, и мою толпу...Она молчала, потом сказал про мою маму нехорошие слова. Я взяла и ударила ее», - сказала девушка в ходе допроса.

Она объяснила, что избивала школьницу вместе с подругой и от злости за оскорбительные слова не контролировала себя.

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