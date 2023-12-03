В стране и мире В стране и мире В стране и мире

За благополучие мира и прочный миропорядок: за что сейчас борется Россия

Павел Ремнев
16:57 03.12.2023
Битва носит национально-освободительный характер.
За благополучие мира и прочный миропорядок: за что сейчас борется Россия
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

На этой неделе в Москве прошел Всемирный русский народный собор, в котором принял участие президент Владимир Путин. На мероприятии речь шла про наши базовые ценности: про семью, страну, историю и про то, кто мы такие, и как будем жить дальше. 

Глава государства заявил, что без суверенной и сильной России прочного миропорядка не может быть. Наша страна сейчас в СВО отстаивает благополучие всего мира. По словам президента, эта битва носит национально-освободительный характер.

Слова «русский» и «русский мир» на встрече звучали как никогда часто и объемно. И Владимир Путин дал свое определение этим понятиям. Также он отметил, что без русских как этноса нет и не может быть Русского мира и самой России.

А, если переводить все сказанное в реальную плоскость и конкретные дела, то будущее страны должно строиться на прочном фундаменте из семьи и традиционных ценностей.

Крепкая  многодетная семья должна стать нормой жизни для всех народов России и для всех  регионов.

О миссии нашей страны, о том, что помогает справляться с испытаниями, и о том без чего невозможно будущее, смотрите в сюжете Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:20 Армия
Видео
Минобороны и поисковики вернули имена еще четырем советским солдатам
15:04 В стране и мире
Видео
Задержаны все участники драки, в которой убили 15-летнего подростка из Иркутска
14:30 В стране и мире
Киссинджер в последнем интервью выступил против государства Палестина
13:44 В стране и мире
Кличко задался вопросом существования Украины
12:55 В стране и мире
Еще 133 россиянина и члены их семей были эвакуированы через КПП «Рафах»
Популярное
Кличко задался вопросом существования Украины
Джулия Робертс раскрыла настоящий финал культового фильма «Красотка»
Путин подписал указ об увеличении численности ВС РФ до 2 млн 209 тыс. человек
Собянин предложил москвичам выбрать имя для детеныша панды Диндин
Видео
«Да и хрен с ними!»: Михалков высказался о «небинарных гномах» Голливуда
Байден пошутил, что у него есть код для «взрыва мира»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.