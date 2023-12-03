За благополучие мира и прочный миропорядок: за что сейчас борется Россия

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На этой неделе в Москве прошел Всемирный русский народный собор, в котором принял участие президент Владимир Путин. На мероприятии речь шла про наши базовые ценности: про семью, страну, историю и про то, кто мы такие, и как будем жить дальше.

Глава государства заявил, что без суверенной и сильной России прочного миропорядка не может быть. Наша страна сейчас в СВО отстаивает благополучие всего мира. По словам президента, эта битва носит национально-освободительный характер.

Слова «русский» и «русский мир» на встрече звучали как никогда часто и объемно. И Владимир Путин дал свое определение этим понятиям. Также он отметил, что без русских как этноса нет и не может быть Русского мира и самой России.

А, если переводить все сказанное в реальную плоскость и конкретные дела, то будущее страны должно строиться на прочном фундаменте из семьи и традиционных ценностей.

Крепкая многодетная семья должна стать нормой жизни для всех народов России и для всех регионов.

О миссии нашей страны, о том, что помогает справляться с испытаниями, и о том без чего невозможно будущее, смотрите в сюжете Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».