Путин на следующей неделе проведет заседание СПЧ и посетит один из регионов

Также президент примет верительные грамоты от более 20 послов.

© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Global Look Press

На предстоящей неделе российский президент Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, посетит один из регионов и поучаствует в мероприятии по случаю Дня Героев Отечества. О графике главы государства рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Также президент намерен поучаствовать в панельной дискуссии форума «Россия Зовет». Кроме того, у Владимира Путина запланированы различные международные контакты.

Еще российский лидер примет верительные грамоты от более 20 послов. На церемонии будут и представители стран Запада, отношения с которым напряженные.