Минобороны показало работу группы по спасению на вертолете Ми-8ПСГ в зоне СВО

Специалисты поисково-спасательной группы ВКС РФ на вертолете Ми-8ПСГ ежедневно выполняют боевые задачи на Краснолиманском направлении. В ходе специальной операции они оказывают поддержку экипажам штурмовой и армейской авиации, рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Данное подразделение включает в себя группу огневой поддержки. Кроме того, в его составе имеется и медик, который может оказать квалифицированную помощь раненым.

Основной задачей поисково-спасательной группы является эвакуация и спасение пилотов. Пострадавших летчиков также могут быстро транспортировать в госпиталь.

Работают военные каждый день. В последнее время нештатных ситуаций не было.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.