Эстрадные звезды записали участникам спецоперации видеопоздравления

Звезды российской эстрады, театра, кино и телевидения поздравили российских военнослужащих в зоне спецоперации с наступающим 2024 годом.

«С огромным уважением поздравляю вас и желаю стойкости духа, выдержки и удачи, а также крепкого здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Пусть этот год будет для вас годом новых достижений и новых побед. Возвращайтесь с честью и гордостью и пусть в вашей жизни будет много радости, счастья и любви. Желаю вам скорейшей встречи с близкими и родными», - сказал народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный.

Здоровья, счастья и удачи в ратном деле бойцам в зоне спецоперации пожелали музыканты рок-группы «Кипелов».

«Дорогие наши ребята, наши защитники. Мы поздравляем всех вас с наступающим 2024 годом и хотим пожелать вам счастья, здоровья и удачи в вашем нелегком ратном труде», - отметил заслуженный артист Российской Федерации Валерий Кипелов.

Поскорее вернуться домой живыми и здоровыми бойцам пожелал певец, народный артист Российской Федерации Александр Маршал.

«Дорогие мои братья. От чистого сердца поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Всех вас, кто сейчас находится в зоне спецоперации, крепко обнимаю и желаю вам вернуться домой только живыми и только с победой», - пожелал Александр Маршал.

А накануне теплые слова пожеланий и поздравления с наступающим Новым годом бойцам передали певец Александр Буйнов, актриса театра и кино Анастасия Макеева, а также оперный певец Евгений Кунгуров.