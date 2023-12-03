Задержаны все участники драки, в которой убили 15-летнего подростка из Иркутска

В ходе потасовки школьник получил травмы, ему вызвали скорую, но спасти его не удалось.

© Видео: IrinaVolk_MVD, Telegram © Фото: IrinaVolk_MVD, Telegram

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео задержания подростков, участвовавших в драке в Иркутске, которая закончилась гибелью 15-летнего парня.

Следствие считает, что в минувшую субботу, 2 декабря, между двумя компаниями подростков произошел конфликт - все случилось у автобусной остановки на Байкальской улице.

В ходе потасовки один школьник получил травмы. Ему вызвали скорую, однако спасти его не удалось. Фото с места гибели мальчика опубликовал СК.