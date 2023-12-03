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Для «снайперского гранатомета» АГС-30 разработали интеллектуальный прицел

Владимир Расходчиков
16:48 03.12.2023
И без того точный и малогабаритный гранатомет получил современный прицельный комплекс для еще более эффективного выполнения задач в зоне СВО.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российский автоматический станковый гранатомет АГС-30 показал практически снайперскую точность в ходе применения в зоне проведения специальной военной операции. Оружейникам, приехавшим проверить работу гранатомета, даже удалось поразить цель на расстоянии в 2 километра. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» рассказал специалист АО «КБП» Дмитрий Едалин.

«Получилось так, что наша группа специалистов выехала на линию боевого соприкосновения, и наш специалист буквально с первого выстрела поразил цель типа пикап с дальностью 2 километра», - сказал он.

Также Дмитрий Едалин заявил, что АГС-30 получил новое прицельное приспособление - интеллектуальный прицельный комплекс. Сейчас он проходит стадию испытаний. Прицел цифровой и показывает дальность стрельбы на мониторе, когда военный меняет угол наклона гранатомета.

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