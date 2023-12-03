Минобороны и поисковики вернули имена еще четырем советским солдатам

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Останки четырех советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и найденных поисковиками на местах сражений, передали администрации Липецкой и Астраханской областей, а также делегации Республики Казахстан. Их захоронят на малой родине. Торжественно-траурная церемония прошла на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России в подмосковных Мытищах в День Неизвестного Солдата.

В церемонии участвовали родственники красноармейцев, духовенство, делегации поисковых отрядов, ветеранских и молодежных патриотических организаций. Близким советских воинов передали посмертные медальоны и личные вещи бойцов РККА, которые обнаружили в ходе поисковых работ.

«Министерство обороны делает много для того, чтобы сократить число солдат, захороненных как неизвестные. Потому что когда они призывались в Вооруженные силы, информация об этом имеется в Минобороны. И мы как держатели информационного массива этих данных, стараемся с помощью и поисковиков, и энтузиастов-общественников, и Юнармии, и РВИО, и РГО делать все возможное, чтобы совместными усилиями восстановить персональные данные воинов. Которые захоронены в качестве неизвестных солдат», - сказал врио директора департамента Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

В результате совместной работы военного ведомства и поисковых организаций еще четыре красноармейца, погибшие в период с 1941 по 1943 год, безвестно лежавшие на местах гибели, обрели свои имена. Это Сергей Некрасов, Павел Сухинин, Кадирбек Даулеткулов и Касим Адиев. Из останки нашли в Смоленской, Тверской областях и на местах боев северного фаса Курской дуги.

«Минобороны создало информационные ресурсы. Которые позволяют этой работой заниматься. У нас более 30 млн персональных записей призванных в Вооруженные силы в годы Великой Отечественной войны. У нас миллионы записей отсканированных архивных документов, которые позволяют, сопоставляя данные из разных источников, уточнять судьбы воинов и получать информацию об их персональных данных. Из 4,5 млн более 2,5 млн фамилий установлено на данный момент. На 2,5 млн меньше стало солдат, неизвестных по местам захоронений», - рассказал Андрей Таранов.

Участники церемонии возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата и под удары метронома минутой молчания почтили память российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами. Рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка произвела оружейный салют и прошла торжественным маршем, почтив память погибших воинов.

Впервые останки Неизвестного солдата захоронили у вечного огня Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Министерства обороны РФ 10 лет назад, в июне 2013 года. Их нашли поисковики на местах сражений Великой Отечественной войны в Ельнинском районе Смоленской области. Именно тогда началась история главного пантеона страны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.