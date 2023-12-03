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Для участников спецоперации провели телемост с родными из Татарстана

15:16 03.12.2023
Также перед военнослужащими выступила фронтовая концертная бригада Центрального военного округа.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Специалисты органов военно-политической работы Центрального военного округа организовали по защищенной связи телемост для участников специальной операции из Татарстана и их семей. Для родственников бойцов мероприятие провели в военном комиссариате региона, а для военных - в одном из районов тыловой зоны СВО. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Военнослужащие смогли поговорить с близкими и увидеть своих детей. Перед ними выступил и  представитель военкомата. Он отметил, что земляки гордятся мужественным решением татарстанцев участвовать в спецоперации. По его словам, родственникам бойцов сейчас оказывается вся необходимая помощь.

Отметим, проведение телемостов из зоны СВО с регионами - регулярное мероприятие военно-политической работы в войсках ЦВО, целью которого ставится поднятие боевого духа военнослужащих путем поддержания постоянной связи с их семьями.

В завершение телемоста перед военнослужащими выступила фронтовая концертная бригада Центрального военного округа, исполнив знаменитую фронтовую песню «Катюша» и шансон-шлягер «Чтобы все были здоровы».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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