Для участников спецоперации провели телемост с родными из Татарстана

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Специалисты органов военно-политической работы Центрального военного округа организовали по защищенной связи телемост для участников специальной операции из Татарстана и их семей. Для родственников бойцов мероприятие провели в военном комиссариате региона, а для военных - в одном из районов тыловой зоны СВО. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Военнослужащие смогли поговорить с близкими и увидеть своих детей. Перед ними выступил и представитель военкомата. Он отметил, что земляки гордятся мужественным решением татарстанцев участвовать в спецоперации. По его словам, родственникам бойцов сейчас оказывается вся необходимая помощь.

Отметим, проведение телемостов из зоны СВО с регионами - регулярное мероприятие военно-политической работы в войсках ЦВО, целью которого ставится поднятие боевого духа военнослужащих путем поддержания постоянной связи с их семьями.

В завершение телемоста перед военнослужащими выступила фронтовая концертная бригада Центрального военного округа, исполнив знаменитую фронтовую песню «Катюша» и шансон-шлягер «Чтобы все были здоровы».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.