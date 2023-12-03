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В Коми медведица набросилась на лесозаготовщиков и сняла с них скальп

Анна Назайкина
14:37 03.12.2023
Как сообщается, у одного из мужчин раздроблены лицевые кости.
В Коми медведица набросилась на лесозаготовщиков и сняла с них скальп
© Фото: Miroslav Kushnirenko, Russian Look, Global Look Press
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В Коми медведица набросилась на четырех лесозаготовщиков, в результате нападения двое оказались в больнице с разорванными лицами, передает РИА Новости, ссылаясь на Троицко-Печорский аварийно-спасательный отряд.

Все произошло приблизительно в 60 километрах от населенного пункта Троице-Печорское. Животное напало на вахтовиков, которые шли заниматься разметкой делянки.

«Двое пострадали сильно, она сняла с них скальп, сломала руку, прокусила бедро. У одного раздроблены лицевые кости», - сказал собеседник агентства.

Двое мужчин, которые шли сзади, включили бензопилу, чтобы отпугнуть разъяренное животное. Когда медведица убежала, раненых донесли до точки, где есть связь, а затем обратились за помощью в экстренные службы.

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