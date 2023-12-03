Спорт В «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к Промесу Ян Брацкий На счету 31-летнего форварда 113 мячей в 233 матчах и 59 результативных передач. © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости Читайте нас на: В турецком футбольном клубе «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу. «Неправда, что "Фенербахче" интересуется Промесом», - заявил «Чемпионату» член совета директоров клуба Салахаттин Баки. О возможном переходе Квинси Промеса ранее сообщил Haber. Стамбульский клуб, якобы, готовит предложение «красно-белым» и направит его в ближайшее время. Напомним, контракт Промеса со «Спартаком» истекает по окончании сезона. Цвета столичного клуба нидерландский футболист защищал с 2014 по 2018 годы и вернулся в состав москвичей после непродолжительного перерыва. Экспертное мнение и аналитика