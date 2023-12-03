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ВС РФ поразили заглубленный командный пункт ПВО противника у Днепропетровска

Анна Назайкина
14:13 03.12.2023
Речь идет об объекте центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ «Восток».
ВС РФ поразили заглубленный командный пункт ПВО противника у Днепропетровска
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские военные поразили заглубленный командный пункт украинской ПВО у Днепропетровска. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант уточнил, что речь идет о командном пункте центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ «Восток».

Кроме того, удары были нанесены по складам горючего под Миргородом Полтавской области и Хмельницким, арсеналу боеприпасов в Николаевской области и живой силе и технике в 107 районах.

По данным российского военного ведомства, в общей сложности с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 545 самолетов, 256 вертолетов, 9 361 дронов, 442 ЗРК, 13 759 танков и других боевых бронемашин, 1 187 РСЗО, 7 224 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15 876 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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