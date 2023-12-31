Противовоздушную оборону страны в праздники обеспечат 20 тысяч военнослужащих

В новогодние праздники небо над Россией будут защищать около 20 тысяч военнослужащих противовоздушной обороны.

«Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В новогоднюю ночь за дежурными пультами окажутся 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС России.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.