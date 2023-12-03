Джулия Робертс раскрыла настоящий финал культового фильма «Красотка»

Актриса объяснила, что конец картины должен был быть «намного мрачнее».

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Голливудская актриса Джулия Робертс, исполнившая роль проститутки Вивиан в знаменитом фильме «Красотка», рассказала, что картина изначально должна была закончиться иначе.

Напомним, что по сюжету магнат Эдвард, которого сыграл Ричард Гир, нанимает девушку в качестве эскортницы, чтобы она сопровождала его на различных мероприятиях и жила с ним в отеле. За 6 дней и 6 ночей работы он обещал заплатить ей 3 000 долларов.

Впоследствии герои влюбляются друг в друга, и в финале мужчина, несмотря на конфликт, приезжает за ней на лимузине и взбирается к девушке по пожарной лестнице.

Джулия Робертс объяснила, что конец фильма должен был быть «намного мрачнее» - Эдвард должен был бросить Вивиан и швырнуть ей в лицо обозначенную сумму.

«Это должен был быть гораздо более мрачный фильм под названием “3 000 долларов”...Вивиан была наркоманкой, и фильм закончился бы тем, что он оставил ее в переулке, швырнул в нее деньги и уехал», - приводит слова актрисы Daily Mail.

Ранее голливудский актер Джон Траволта заявил, что сценарий «Красотки» писали специально для него, однако актер отказался от съемок, и тогда роль досталась его коллеге Ричарду Гиру.