В Москве сгорело кафе рядом со станцией метро ВДНХ

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Пожар произошел в кафе на северо-востоке Москвы, к настоящему моменту возгорание ликвидировано, передает корреспондент «Звезды» с места.

Все произошло в заведении «Петтина» на улице Космонавтов в Алексеевском районе столицы - рядом со станцией метро ВДНХ. Данные о пострадавших в экстренные службы не поступали.

Горело одноэтажное здание, площадь пожара достигала 80 «квадратов», к 12.05 по московскому времени его удалось потушить.

Прокуратура начала проверку. Сейчас устанавливается точная причина ЧП.