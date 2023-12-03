Тренер ФК «Сочи» Точилин отстранен от работы с командой

Александр Точилин возглавлял сочинскую команду с 17 сентября, когда сменил на тренерском посту Дмитрия Хохлова.

© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин уволен со своего поста. Об этом руководство клуба сообщило в своем Telegram-канале.

«Решением руководства клуба 49-летний специалист отстранен от работы с командой», - говорится в сообщении.

Обязанности тренера исполняет Денис Клюев. Он же выведет команду на матч против Оренбурга в заключительной игре календарного года.

Черноморскую команду преследуют неудачи. Накануне «леопарды» потерпели очередное поражение, на этот раз от самарских «Крыльев Советов». Это поражение стало 13-м в 17 матчах Российской премьер-лиги. Сейчас команда обосновалась в «подвале» турнирной таблицы с 10 очками в активе.