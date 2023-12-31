Власти Киева заявили о повреждении 63 процентов энергобъектов в городе

В Киеве за год получили повреждения 63% энергетических объектов города, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Он заявил, что в городе «впервые в мире» построены сооружения физической защиты энергообъектов, подготовлены 23 мобильные котельные, водоснабжение оборудовано генераторами.

Попко добавил, что Киев получил в качестве помощи от других стран энергетическое оборудование, трубопроводы теплосетей и генераторы. Кроме того, власти Киева закупили генераторы на дизельном топливе.