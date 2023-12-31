Королева Дании объявила об отречении от престола

В своем новогоднем обращении королева Дании Маргрете II объявила об отречении от престола. Через две недели исполнилось бы 52 года, как она правила.

«Время берет свое, и количество «недугов» увеличивается. Никто не может взять на себя столько, сколько ему удавалось в прошлом. Я решила, что сейчас подходящее время», - приводит ее слова пресс-служба Королевского дворца в Осло.

Отмечается, что 14 января 2024 года она передаст трон своему 55-летнему сыну, наследному принцу Фредерику.

Пост королевы Дании Маргрете II приняоа 14 января 1972 года. Она заняла место своего отца, после его смерти, короля Фредерика IX. На тот момент ей было 31 год и она стала первой женщиной-монархом Дании в соответствии с новым законом о престолонаследии. Маргрета II является наиболее долгоправящим монархом среди ныне живущих монархов Европы.

Сейчас Маргрете 83 года. Ее хобби является изобразительное искусство - она с детства серьезно занимается изобразительным искусством, работает в разных жанрах - текстиль, акварель, графика, декупаж, сценография. Большая часть ее работ выставлялась как в самой Дании, так и за рубежом.